盤中速報 - 台耀(4746)急拉2.47%報66.1元，成交3,251張

台耀(4746-TW)近5分K漲速2.47%，15日09:40報66.1元，成交3,251張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價下跌6.39%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.26%。台灣加權指數上漲0.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,425 張
- 外資買賣超：-1,419 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+877 張
- 融券增減：+175 張
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AI優化後報酬率
+22.31%
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原投組報酬率
+12.41%
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投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
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10%