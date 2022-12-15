盤中速報 - 麗臺(2465)股價大漲至43.05元，漲幅達7.09%

麗臺(2465-TW)15日10:09股價上漲2.85元，報43.05元，漲幅7.09%，成交14,991張。
麗臺(2465-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。
近5日股價上漲9.09%，台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-148 張
- 外資買賣超：-149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-128 張
- 融券增減：+298 張
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