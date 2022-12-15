盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.73%報113.0元，成交4,982張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.73%，15日10:50報113.0元，成交4,982張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲3.83%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.46%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,847 張
- 外資買賣超：+1,084 張
- 投信買賣超：+778 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：+177 張
- 融券增減：+342 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.27%
$11,427
原投組報酬率
+7.73%
$10,773
投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
5225
10%