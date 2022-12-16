〈能源盤後〉Fed升息、Keystone油管部分重啟 原油收低

原油期貨價格周四 (14 日) 收低，由於 Keystone 管道部分重啟令市場承壓，同時交易者也評估美國聯準會 (Fed) 再次升息後的需求前景。

然而，在經歷上周 WTI 原油和 Brent 原油跌至近 6 個月低點後，本周仍可望實現大幅反彈。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.17 美元或 1.5%，收每桶 76.11 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.49 美元或 1.8%，收每桶 81.21 美元。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 2.1668 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格小升 0.2%，收每加侖 3.2834 美元。

1 月交割的天然氣價格大漲 8.4%，收每百萬 Btu 6.97 美元。

市場推動力

本周迄今，Brent 原油價格漲近 7%，而 WTI 原油漲逾 7%，係因美元本周整體走跌，且投資者對放寬防疫限制後的中國需求前景更加樂觀。

(美元走跌有利以美元計價的大宗商品，因可提振使用其他貨幣的買家意願。)

然而，周四 ICE 美元指數上升 0.6%，縮減本周部分降幅。此前 Fed 發布升息 50 個基點的決議，並示意聯邦基金利率明年可能達到 5% 以上的峰值。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，這決定表面上略顯強硬。「對石油來說，牛市持續盼望軟著陸，因為深度的經濟衰退很可能削弱消費者對精煉產品的需求，並可見能源價格大幅下跌。」

市場擔憂 Fed 和其他主要央行的積極收緊政策恐引發全球經濟急遽放緩，此情緒打壓最近幾個月的原油價格。

英國央行 (BOE) 一如預期在周四早上升息 0.5 個基點，歐洲央行 (ECB) 預計稍晚也會跟進升息。稍早，瑞士銀行也升息 0.5 個基點。

加拿大運營商 TC Energy 周四宣布，Keystone 管道部分重啟，也是原油下跌因素之一。上周該油管破裂，導致約有逾 1.4 萬桶的原油外洩至堪薩斯州。Keystone 油管每日自加拿大向庫欣輸送約 60 萬桶原油，並連接到另一條通往墨西哥沿岸的油管。

就需求方面來說，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，西方對經濟衰退的擔憂情緒至少部分被中國放寬防疫限制且邁向經濟重啟帶來的樂觀情緒所抵消。

Sevens Report 分析師指出，WTI 正試圖在每桶 70 美元附近形成一個新的支撐區域，但對經濟衰退的擔憂情緒恐限制期貨價格任何實質性上漲，使市場再次區間震盪，儘管價格已低於今年年初水準。

其他能源交易

天然氣期貨價格大幅收高，不僅完全收復前一日跌幅，還多上漲一些。

美國能源資訊署 (EIA) 周四報告，上周 (12/9 止) 美國天然氣供應量下降 500 億立方英呎。

根據《華爾街日報》 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量下降 460 億立方英呎，但該下降程度仍遠小於同期下降 930 億立方英呎的 5 年均值。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，天氣預報持續傾向看漲，美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 未來 2 周天氣預測顯示，中西部、東北部和南部大部分地區的氣溫低於正常水準。

「預計這將掩蓋美國西部氣溫回暖的影響，最終將需求推高至季節性平均水準以上，並使近期價格風險偏向上行。」