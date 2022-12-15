Grab將大幅削減營運成本 以度經濟寒冬

路透周四（15 日）報導，東南亞最大叫車和外送公司 Grab 執行長陳炳耀日前在給員工的備忘錄中表示，公司正大幅削減成本以應對不確定的經濟環境，措施包含凍結大部分招聘、高層薪資以及削減差旅和費用預算。

陳炳耀在備忘錄中表示，東南亞沒有也不會倖免物價和利率上漲對經濟成長的影響，公司將凍結大部分招聘，而關鍵職缺補充則須經批准，同時將評估高層減薪，還有把差旅及費用預算再減少 20%。

陳炳耀說這些決定都不容易，但能幫助公司健康的瘦身，以便更快實現持續的盈利成長，而此舉也是在替明年不確定的經濟環境做好準備。

報導指出，雖然 Grab 今年已試圖透過收掉一些業務部門和幾少獎勵支出來遏止虧損，但最新此舉凸顯該公司在明年將面臨更嚴峻的挑戰。

成軍 10 年的 Grab 觸角遍及東南亞 8 個國家，可說是家喻戶曉的叫車和外送平台，截至去年年底該公司擁有約 8,800 名員工。

Grab 上月上修今年營收預測，而且上季財報顯示經營虧損收窄、食品和雜貨外送業務比預期提前三季實現損益兩平。

然而 Grab 和印尼 GoTo 等競爭對受在經歷新冠疫情帶來的繁榮後，目前營運成長正在放緩，其中叫車業務尚未恢復疫情前水準，此外這些公司還受到成本大幅上升和關鍵市場成長欲振乏力的影響。

Grab 在 11 月宣布裁員 1,300 人，占其總員工數的 12%，加入全球科技公司的裁員潮，同時東南亞最大電商蝦皮也在多個國家裁員，同時收掉一些海外業務，其母公司冬海集團 (SE-US) 正在苦苦掙扎。

截稿前，Grab(GRAB-US) 盤前股價下跌 2.11%，每股暫報 3.24 美元。由於全球對科技產業的拋售和投資對盈利能力、營收成長放緩的擔憂，Grab 股今年年已腰斬。