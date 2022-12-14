幣安遭大提款狀況緩解 24小時內流入逾7億美元

全球最大加密或幣交易所幣安執行長趙長鵬（CZ）周三（14 日）表示存款正在回流，此前一天該交易所遭到 19 億美元的大提款，並停止一些穩定幣提款。區塊鏈數據公司 Nansen 表示幣安在 24 小時內淨流入約 7.18 億美元，幣安對此並未回應。

趙長鵬在推特上寫道：「（遭大提款的）情況似乎已經穩定下來，昨天並非是我們處理提款量最大的一天，甚至連前五大都沒有。」

Nansen 表示，在過去 24 小時內，幣安在以太坊區塊鏈上的代幣淨流入總額約為 7.18 億美元。幣安對此並未立即回應置評請求。

區塊鏈數據公司 Nansen 昨表示，幣安在 24 小時內被大提款 19 億美元，創自今年 6 月以來最大資金外流，而在截至 13 日的過去 7 天內，用戶總共提款 37 億美元。

與此同時，幣安也暫停主要 USDC 穩定幣提領，原因是所謂的「代幣交換」（token swap, 代幣在區塊鏈間的移動）。

幣安以及已破產的競爭對手 FTX 等加密或幣交易所在處理客戶存款方面，受到用戶、監管機構和政策制定者的密切關注。幣安昨表示有足夠現金滿足用戶提款，並表示公司資本結構是無債務，而用戶在幣安的資產都是 1：1。

然而，該交易所還面臨法律壓力，美國司法部檢察官之間的分歧延後對幣安的長期刑事調查結論，主要是調查其是否遵守美國反洗錢法，導致幣安自家的幣安幣（BNB）下跌 4%。

Nansen 執行長 Alex Svanevik 向媒體透露，上述報導引起市場擔憂，投資人保持謹慎並從交易所撤出加密貨幣。

趙長鵬在推特上寫道，FUD（恐懼、疑惑、懷疑）帶來壓力測試，但反過來說也有助於透過對加密貨幣交易的測試來建立信任關係。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 1.5%，報 18,049.79 美元，以太幣上漲 0.8%，報 1,338.04 美元，幣安幣下跌 1.4%，報 272.11 美元。