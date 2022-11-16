盤中速報 - 映泰(2399)急拉3.26%報14.25元，成交320張

映泰(2399-TW)近5分K漲速3.26%，16日09:04報14.25元，成交320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

映泰(2399-TW)近5日股價下跌2.13%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-554 張
  • 外資買賣超：-578 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：-70 張
  • 融券增減：+2 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.75%

$11,875

原投組報酬率

+8.80%

$10,880

投組標的成分

  • 40%

    保瑞

    6472

  • 20%

    振曜

    6143

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    晶心科

    6533

  • 10%

    富邦台灣科技指數基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞