盤中速報 - 映泰(2399)急拉3.26%報14.25元，成交320張

映泰(2399-TW)近5分K漲速3.26%，16日09:04報14.25元，成交320張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌2.13%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.49%。台灣加權指數上漲8.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-554 張
- 外資買賣超：-578 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：-70 張
- 融券增減：+2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.75%
$11,875
原投組報酬率
+8.80%
$10,880
投組標的成分
40%
6472
20%
6143
20%
3141
10%
6533
10%