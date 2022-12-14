盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.2%報13.9元，成交374張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.2%，14日09:04報13.9元，成交374張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價下跌3.24%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-301 張
- 外資買賣超：-304 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-105 張
- 融券增減：-74 張
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原投組報酬率
+12.25%
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投組標的成分
40%
3693
20%
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20%
3587
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