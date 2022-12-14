盤中速報 - 台耀(4746)股價殺至跌停，跌停價59.4元，成交1,118張

台耀(4746-TW)14日09:03下跌6.5元，股價跌停報59.4元，委買6張、委賣2張，成交1,118張。
主要業務為原料藥。委託研發代工。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日上漲2.21%。
台耀(4746-TW)近5日股價下跌4.49%，台灣加權指數下跌1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,901 張
- 外資買賣超：-1,898 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+1,252 張
- 融券增減：-14 張
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