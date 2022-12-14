研究顯示：美國個人信貸拖欠率將在2023年創下13年新高

美國個人信貸拖欠率將在2023年創下13年新高。（圖：AFP）
美國個人信貸拖欠率將在2023年創下13年新高。（圖：AFP）

根據主要消費者信用評級機構 TransUnion 的預測，明年美國消費者的個人貸款和信用卡債餘額將創下 2010 年以來的最高比率。

TransUnion 在周三 (14 日) 的一項研究中表示，在消費者大量申請信貸一年後，貸款拖欠率將飆升。報告顯示，美國人在 2022 年獲得創紀錄的 8750 萬張新信用卡和 2210 萬筆個人貸款。

TransUnion 美國研究和諮詢主管拉內里 (Michele Raneri) 表示，消費者面臨著重大的財務挑戰，包括「利率迅速上升、通膨居高不下，以及對經濟衰退的擔憂」。

TransUnion 表示，雖然經濟放緩，但在接受調查的 2800 名美國人中，超過半數的人對未來 12 個月的財務狀況持樂觀態度。其中最年輕的世代表達了最大的信心。

Fed 今年大幅升息以抑制通膨，預計周三下午將再次提高政策利率。在這種背景下，預計放貸者將對借款人採取更嚴格的標準。

TransUnion 表示，到 2023 年，信用卡發卡量可能會從今年的水平下滑，但拖欠率可能會從年底的 2.1% 上升到 2023 年底的 2.6%。

同期，無擔保個人貸款的拖欠率可能會從 4.1% 上升至 4.3%。

對於汽車貸款，逾期 60 天以上的借款人比率將在第 4 季攀升至 1.95%，然後在明年年底下降至 1.9%。 對汽車的需求可能會保持強勁，庫存短缺可能會緩解。

利率上升也會對購屋造成壓力。預計明年將發放超過 400 萬筆房屋貸款，而 2021 年為 800 萬筆。

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