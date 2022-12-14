研究顯示：美國個人信貸拖欠率將在2023年創下13年新高

根據主要消費者信用評級機構 TransUnion 的預測，明年美國消費者的個人貸款和信用卡債餘額將創下 2010 年以來的最高比率。

TransUnion 在周三 (14 日) 的一項研究中表示，在消費者大量申請信貸一年後，貸款拖欠率將飆升。報告顯示，美國人在 2022 年獲得創紀錄的 8750 萬張新信用卡和 2210 萬筆個人貸款。

TransUnion 美國研究和諮詢主管拉內里 (Michele Raneri) 表示，消費者面臨著重大的財務挑戰，包括「利率迅速上升、通膨居高不下，以及對經濟衰退的擔憂」。

TransUnion 表示，雖然經濟放緩，但在接受調查的 2800 名美國人中，超過半數的人對未來 12 個月的財務狀況持樂觀態度。其中最年輕的世代表達了最大的信心。

Fed 今年大幅升息以抑制通膨，預計周三下午將再次提高政策利率。在這種背景下，預計放貸者將對借款人採取更嚴格的標準。

TransUnion 表示，到 2023 年，信用卡發卡量可能會從今年的水平下滑，但拖欠率可能會從年底的 2.1% 上升到 2023 年底的 2.6%。

同期，無擔保個人貸款的拖欠率可能會從 4.1% 上升至 4.3%。

對於汽車貸款，逾期 60 天以上的借款人比率將在第 4 季攀升至 1.95%，然後在明年年底下降至 1.9%。 對汽車的需求可能會保持強勁，庫存短缺可能會緩解。

利率上升也會對購屋造成壓力。預計明年將發放超過 400 萬筆房屋貸款，而 2021 年為 800 萬筆。