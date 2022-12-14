盤中速報 - 華擎(3515)急拉2.97%報139.0元，成交2,000張

華擎(3515-TW)近5分K漲速2.97%，14日09:12報139.0元，成交2,000張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華擎(3515-TW)近5日股價上漲2.35%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.69%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+539 張
- 外資買賣超：+277 張
- 投信買賣超：+217 張
- 自營商買賣超：+45 張
- 融資增減：-148 張
- 融券增減：+42 張
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原投組報酬率
+7.68%
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投組標的成分
40%
3693
20%
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20%
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