盤中速報 - 華擎(3515)股價大漲至136.0元，漲幅達7.09%

華擎(3515-TW)12日09:02股價上漲9元，報136.0元，漲幅7.09%，成交619張。

華擎(3515-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

近5日股價下跌2.31%，台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+251 張
  • 外資買賣超：+249 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-73 張
  • 融券增減：-32 張

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