盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.1%報17.0元，成交1,176張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.1%，13日09:03報17.0元，成交1,176張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲2.51%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.96%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-437 張
- 外資買賣超：-436 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+340 張
- 融券增減：-9 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
4102
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