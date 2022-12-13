蝦皮雙12檔期銷售暴衝 快消品買氣增逾5倍

國內大型電商平台蝦皮購物今 (13) 日公布雙 12 檔期營運成績，作為年末最後一檔電商購物盛宴，首 2 小時即賣出超過 2000 萬件商品，尤其居家生活和美食等快銷商品，買氣較平日大增超過 5.5 倍。

蝦皮購物統計，雙 12 當日前 12 分鐘站上瀏覽人次較平日大增 3 倍，售出的商品數更遠超過平日 26 倍，短短 2 小時共賣出超過 2000 萬件商品，其中，居家生活和美食等快消品類買氣較平日成長超過 5.5 倍。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，今年除了持續提供優惠，也致力透過直播、遊戲等多元豐富的渠道，創造優惠和娛樂性兼具的消費體驗，有效在今年的雙 11 和雙 12 皆締造亮眼銷售表現，未來會持續提供更多有感內容。

蝦皮觀察，今年雙 12 熱銷三大品類依序為「居家生活」、「美妝保健」和「美食」，銷售冠軍仍由 iPhone 14 蟬聯，並拉抬周邊商品如 AirPods Pro、Apple Watch S8、螢幕保護貼和充電線等相關配件狂銷。

在民生消費品方面，消費者趁著購物季一次大量囤貨，熱銷品仍以衛生紙、口罩、洗衣球為大宗，而隨著北市 12 月公布減塑令，環保杯成為年末銷售黑馬，首度擠入生活家居類別熱銷前 10 名。

此外，隨著冷氣團來襲，毛帽、暖暖包、毛衣和圍巾等保暖用品，也列居前 20 名熱門關鍵字。

蝦皮進一步指出，直播即時互動有效拉近賣家與買家間的距離，今年邀請到各式明星藝人、網紅進行不間斷的直播盛典，雙 12 走期推出多達 4 萬場直播，累積觀看人次超過 2.1 億，有效帶動品牌轉單率，單一直播最高創造較平日成長超過 7 倍的買氣。