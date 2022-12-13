小三通何時開放？指揮中心：確診數恐暴增 須審慎評估

台灣國境已開放，但小三通遲遲未通，疫情指揮中心今 (13) 日前往金門視察，指揮官王必勝表示，中國疫情持續升溫，但金門只有一家醫院，醫療量能及相關配套都要做好，發言人莊人祥進一步指出，開放小三通，確診人數恐暴增，須審慎評估。

王必勝、莊人祥今天與金門縣長楊鎮浯研商未來小三通開放的防疫需求及整備規劃，並實地視察入境檢疫與流程。莊人祥表示，根據統計，2019 年透過小三通來台約 100 萬人次，若算上來回就有 200 萬人次。

莊人祥說，金門只有一家醫院，一般專責病房及加護病房有限，最多 50 多床，ICU 只有 4 床，雖然不會所有人都確診，必須看確診百分比，但恐怕仍不足，因此，要在這些條件限制下來考量小三通開放後的影響。

王必勝指出，若是出現重症，加護病房床數是否足夠，以及後送機制是否順暢，這些都有進行討論；如果是中症以上需要用的專責病房，目前開設在 6 樓，若繼續往下開，會不會影響到一般的醫療，也都是需要注意的地方。

外界關注小三通開放時間表？莊人祥表示，必須視中國未來的疫情狀況而定，目前來看，已聽到中國退燒藥缺貨，香港也發生藥品搶購潮，針對邊境鬆綁策略以及離島情形，要做全盤考量，並由行政院與陸委會共同討論評估。

