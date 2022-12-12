安進以264億美元收購孤兒藥生產商Horizon Therapeutics

安進 (Amgen)(AMGN-US) 將收購專注於治療罕見自身免疫性疾病的生物製藥公司 Horizon Therapeutics (HZNP-US)，交易價值約為 264 億美元。

Horizon 股東所持每股股份將獲得每股 116.50 美元。Amgen 周一 (12 日) 表示，這筆交易的企業價值約為 283 億美元。

在美國上市的 Horizon 股價飆升約 30%，超過 100 美元。該公司上月底就已證實開始就與安進、法國製藥商賽諾菲和嬌生 (JNJ-US) 旗下的 Janssen 部門就收購進行「高度初步的討論」。

安進本月初證實曾進行討論，並表示當時它為 Horizon 提出的任何要約都可能以現金形式提供，但也不能保證一定會提出要約。

一天後，嬌生公司表示不打算提出要約。

Horizon Therapeutics 總部位於都柏林，致力於開發針對罕見、自身免疫和嚴重炎症性疾病的潛在療法。它的熱銷藥品 Tepezza 僅在美國獲得批准，可治療甲狀腺眼病變引起的眼球凸出和複視。

美國監管機構於 2020 年初批准 Tepezza 作為甲狀腺眼病變的首個治療藥物。該藥物去年銷售額成長一倍多達到 16.7 億美元，約為該公司 32.3 億美元總銷售額的一半。

FDA 授予 Tepezza「孤兒藥」地位，提供經濟補助和獨家行銷的優點，以鼓勵製藥商開發罕見疾病治療藥物。

Horizon 還生產用於無法控制的痛風的 Krystexxa。該療法的銷售額去年成長了 39%，達到 5.655 億美元。