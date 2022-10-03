吉利買買買 收購英國豪車Aston Martin 7.6%股權

中國汽車製造商吉利 (00175-HK) 宣布，收購英國豪車品牌 Aston Martin 7.6% 股權，凸顯吉利持續以收購實現全球化之路。

吉利上周五表示，已完成對 Aston Martin 7.6% 股份的收購，並未揭露交易金額。不過，Aston Martin 說，已完成 6.54 億英鎊（7.32 億美元）籌資案，強化資產負債表。

吉利曾兩度向 Aston Martin 拋出橄欖枝，但 Aston Martin 卻不為所動。2020 年 1 月 11 日，英國金融時報報導，知情人士透露，吉利擬投資 Aston Martin，並已經與這家公司的投資人和管理層洽談，但最終未成局。

今年 7 月中旬，Aston Martin 揭露將引入新戰略投資人，業界也傳出由吉利和義大利 InvestIndustrial 共同組成的集團，向 Aston Martin 投資 13 億英鎊。

不過，Aston Martin 董事會拒絕這項提議，最終持有邁凱輪股份的沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）成為新主要投資人和第二大股東。PIF 投資 7,800 萬英鎊。

業界人士認為，吉利入股 Aston Martin，有其合理性，但雙方的經營理念可能存在巨大差異，讓吉利兩次嘗試未果。吉利的想法可能是讓 Aston Martin 參與大眾市場競爭，但 Aston Martin 堅持自己的高檔定位。

吉利給人的印象總是「買買買」，投資的汽車品牌多不勝數，涵蓋領克、極氪、幾何、富豪、Polestar、寶騰等品牌。