蔣萬安公布北市首波小內閣人事 李四川任副市長

台北市長當選人蔣萬安今 (12) 日公布首波小內閣人事，由李四川擔任副市長，秘書長為李泰興，民政局長陳永德，王玉芬則為北市首位女性都發局長，首波小內閣名單共計 10 人。

人稱「川伯」的李四川，成為蔣市府首位副市長，蔣萬安表示，李四川在北市府工務機關服務了 25 年，曾任新北市政府、高雄市政府副市長，以及行政院秘書長等職務，不但是工程專業人才，由中央到地方的完整歷練，積累出精準的市政判斷以及沉穩的調和能力，未來從重大市政議題推動到跨縣市合作，都將是台北市倚重的全方位人才。

北市府秘書長則延攬現任新北市府財政局長的李泰興出任，蔣萬安表示，李泰興專長財政、主計，曾任臺灣港務股份有限公司總經理、交通部主任秘書等職務，有助推動資源整合、公私協力。

都發局長由國家住宅及都市更新中心董事、台北市政府都發局前副局長王玉芬出任。蔣萬安競選期間強調，透過都市更新為台北脫胎換骨的理念，王玉芬未來將扛下推動都更的重任，也是北市首位女性都發局長。

交通局長一職，蔣萬安邀請「北市河濱自行車道推手」、曾服務於台北市政府交通體系超過 25 年的交通部參事謝銘鴻出任；環保局長則由「空保大將」、環保署水質保護處前處長吳盛忠回鍋接任，他一路從技正、副處長做到局長，資歷專精完整，將肩負起為台北市環境品質把關的重責大任。

另外，民政局號稱掌管市民一生的大小事，也是市民對市政服務感受最直接的局處，蔣萬安特別延攬擁有 30 年基層服務經驗的七連霸市議員陳永德擔此重任，希望借重他的地方實務經驗，深入民間了解民眾需求，即時反應給市府團隊並解決問題。

蔣萬安辦公室指出，這 10 名蔣市府成員，涵蓋雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手 4 大特點，可以馬上捲袖上工，共同為台北市民打造一個廉能、有效率、有溫度、讓市民有感的服務型政府。