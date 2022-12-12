〈財委會質詢〉中國擋我酒類進口 財長評估影響金額不到10億元

中國海關暫停我產製酒類進口，財政部長蘇建榮今 (12) 日表示，台灣出口到中國酒類一年規模約 37 億元，評估目前這波酒類禁止進口影響金額不到 10 億元。

立法院財委會今天審查財政部所轄包括印刷廠與土地銀行等單位 112 年度預算，朝野立委關注中國禁止我酒類進口對於產業的影響，蘇建榮在答詢時，針對該議題做前述回應。

中國海關繼水產品後，9 日以註冊訊息不實為由，宣布暫停進口台灣產製的酒品，受影響業者除台灣菸酒公司外，就連金車、金門酒廠、台虎精釀與雲山酒廠等都遭波及。

對於中國禁止台灣酒類進口，蘇建榮答詢時指出，台灣每年出口到中國的酒類規模約 37 億元，目前估算這波禁止進口影響金額約 10 億元以內。

蘇建榮進一步指出，行政院一直積極輔導廠商，依據中國海關要求填寫資料，但一直遭中國反覆要求補件，卻沒說明原因，認為中國應該根據 WTO(世界貿易組織) 規範進行協商，而非以關稅貿易障礙阻礙，直言中國此舉已違反 WTO 規範。

蘇建榮坦言，中國阻擋我酒類進口這問題短期內要解決有困難，因此財政部長期將透過獎勵認證業者參與國內外展覽 (售)、薦送酒品參加國際酒類評鑑競賽，協助業者開拓海外市場及強化國內行銷，並持續朝提高「優質酒類認證標誌」知名度、提升國產酒品之國際競爭力及優化業者營運體質等三個面向推動。

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