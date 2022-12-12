盤中速報 - 科妍(1786)股價急跌至50.8元，跌幅達7.13%

科妍(1786-TW)12日09:51股價下跌3.9元，報50.8元，跌幅7.13%，成交406張。

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。

近5日股價上漲8.32%，台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-88 張
  • 外資買賣超：-70 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：+230 張
  • 融券增減：+22 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.36%

$11,936

原投組報酬率

+14.32%

$11,432

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    宜特

    3289

  • 20%

    康那香

    9919

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞