盤中速報 - 科妍(1786)股價急跌至50.8元，跌幅達7.13%

科妍(1786-TW)12日09:51股價下跌3.9元，報50.8元，跌幅7.13%，成交406張。
科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。
近5日股價上漲8.32%，台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-88 張
- 外資買賣超：-70 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-18 張
- 融資增減：+230 張
- 融券增減：+22 張
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