盤中速報 - 科妍(1786)股價大漲至53.8元，漲幅達8.25%

科妍(1786-TW)07日09:26股價上漲4.1元，報53.8元，漲幅8.25%，成交200張。
科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。
近5日股價下跌0.8%，台灣加權指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37 張
- 外資買賣超：+49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
科妍(1786-TW)07日09:26股價上漲4.1元，報53.8元，漲幅8.25%，成交200張。
科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。
近5日股價下跌0.8%，台灣加權指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.62%
$13,562
原投組報酬率
+28.29%
$12,829
投組標的成分
40%
3289
20%
6643
20%
4746
10%
1760
10%