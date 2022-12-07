盤中速報 - 科妍(1786)股價大漲至53.8元，漲幅達8.25%

科妍(1786-TW)07日09:26股價上漲4.1元，報53.8元，漲幅8.25%，成交200張。

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。

近5日股價下跌0.8%，台灣加權指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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