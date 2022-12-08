盤中速報 - 科妍(1786)股價大漲至55.9元，漲幅達7.09%

科妍(1786-TW)08日09:31股價上漲3.7元，報55.9元，漲幅7.09%，成交471張。

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。

近5日股價上漲2.15%，台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-65 張
  • 外資買賣超：-48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：+47 張
  • 融券增減：0 張

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