易威美國上市兩藥品 明年力拚轉盈

易威 (1799-TW) 今 (9) 日召開法說，展望後市，董事長林翰飛表示，明年美國兩項藥品將有斬獲，包括液態口服劑型癲癇藥完成包裝更改、抗發炎藥取得藥證，加上中國心衰藥有望取得權利金，可望推升營運轉盈。

易威開發的液態口服劑型癲癇藥去年底拿到美國藥證，不過客戶期望調整包裝劑量，從大容量調整成小容量，近期就有機會取得藥證，並開始銷售、貢獻營收。

另一項藥品抗發炎用藥原本預計 11 月底取得藥證，不過因還需要補件，遞延至明年 3 月取得美國藥證。林翰飛說，該藥品屬於困難學名藥，技術門檻高、競爭對手少，對藥品銷售寄望高。

除這兩項藥品外，易威寄予厚望的藥品心衰藥，會先進軍中國市場，有機會明年下半年取得中國藥證後認列權利金，未來啟動銷售後，合作對象有最低採購額度，2024 年則會申請美國藥證。

林翰飛補充，據統計，2021 年心衰藥全球市場銷售額達 35 億美元、中國市場人民幣則有 29 億元。

至於 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務方面，易威目前有 8 項案子，包括三項新藥、三項 505b2、兩項困難學名藥，林翰飛看好，隨著藥品區域化趨勢確立，也期望開放與台灣業者合作，預估每年會有 6-8 個新案子。

談到美中貿易關係的影響，林翰飛表示，美國軍方已規定藥品採購不能來自中國，旗下美國廠區近兩年有取得軍方標案。