盤中速報 - 泰山(1218)急跌-2.34%報39.7元，成交9,299張

泰山(1218-TW)近5分K跌速2.34%，09日10:48報39.7元，成交9,299張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

泰山(1218-TW)近5日股價下跌11.07%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數下跌2.06%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,861 張
  • 外資買賣超：-1,762 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-101 張
  • 融資增減：+1,175 張
  • 融券增減：+725 張

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