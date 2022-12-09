盤中速報 - 泰山(1218)急跌-2.34%報39.7元，成交9,299張

泰山(1218-TW)近5分K跌速2.34%，09日10:48報39.7元，成交9,299張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
泰山(1218-TW)近5日股價下跌11.07%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數下跌2.06%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,861 張
- 外資買賣超：-1,762 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-101 張
- 融資增減：+1,175 張
- 融券增減：+725 張
最新相關新聞
泰山(1218-TW)近5分K跌速2.34%，09日10:48報39.7元，成交9,299張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
泰山(1218-TW)近5日股價下跌11.07%，所屬產業為食品工業，相關食品類指數下跌2.06%。台灣加權指數下跌3.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.17%
$13,317
原投組報酬率
+27.96%
$12,796
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%