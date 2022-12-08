龍邦結盟泰山前公司派稱獲53%股權支持 進攻火力全開

龍邦 (2514-TW) 在本月 5 日以鉅額交易方式加碼買進泰山 (1218-TW) 股權，龍邦集團累計持有泰山的股權比例已衝高，同時，龍邦火力全開，並結盟泰山前公司派，龍邦董事長劉偉龍今 (8) 日並指出，龍邦已獲泰山前公司派約 53% 股權的支持，目前除依法儘速召開股東臨時會之外，並準備近期展開司法及行政的救濟，尋求這批已售出全家的股票恢復原狀。

泰山在 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家 (5903-TW) 股權，交易總金額高達 80.97 億元，大股東龍邦連日除發表聲明表示強烈不滿之外，龍邦今天更在媒體刊登廣告對於泰山公司派的動作表達不滿，下午並加碼由董事長劉偉龍與律師黃福雄出面對泰山提出抗議。會中劉偉龍並多度以「強盜」、「土匪」指責泰山公司派，並指泰山公司派以串謀外人賤賣全家的股權。

劉偉龍指出，泰山對於處分所持有全家股權案屬於重大的資產處分案，應交股東會討論，但是泰山只經由草率的董事會議程決議火速移轉股權，同時包括此次賣出的股數不逾 20% 及單筆交易不超過全家股權的 10%，其手法都在規避包括企業併購法及證券交易法規的相關規定。

同時，劉偉龍並指出，泰山公司派聲稱售出 4.33 萬張全家股票，股款約 80 億元已經入帳泰山公司，並沒有掏空公司，但他認為這筆全家股票至少值 150-200 億元，在泰山公司派以串謀外人賤賣全家的股權後，日後再以高價價售出，無異於掏空泰山公司。

劉偉龍指出，龍邦集團累計持有泰山的股權比例已衝高到 46.92%，其中包括前公司派的總裁詹仁道、前董事長詹岳霖轉讓 4.5% 股權給龍邦之外，父子兩人手中還剩餘 1.5% 股權將支持龍邦，此外，泰山的前副董事長詹晉嘉手中的 3.5% 泰山股權也支持龍邦，合計龍邦已獲泰山約 53% 股權的支持，目前除依法儘速召開股東臨時會之外，並準備近期展開司法及行政的救濟，尋求這批已售出全家的股票恢復原狀。

在泰山公司派與龍邦之間的經營權之爭及紛爭加劇同時，龍邦及泰山股價出現大幅震盪，8 日收盤泰山反彈上漲 1.75 元或 4.56%，收盤價報 40.15 元，龍邦收盤上漲 0.25 元或 1.42%，收盤價報 17.9 元。