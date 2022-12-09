重回「1時代」！中國11月CPI升1.6% 漲幅持續趨緩

中國11月CPI升1.6%。(圖: AFP)
中國11月CPI升1.6%。(圖: AFP)

中國 11 月消費者物價指數（CPI）漲幅持續趨緩，上升 1.6%，重回「1 時代」，生產者物價指數（PPI）也依然陷入通縮。

國家統計局周五（9 日）公布的數據顯示，11 月 CPI 較去年同期攀升 1.6%，升幅不如 10 月的 2.1%，但符合經濟學家原估。

11 月生產者物價指數（PPI）較一年前下降 1.3%，降幅與 10 月相同，且降幅比經濟學家原估的 1.5% 小。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI 上漲 1.6%，漲幅較上月回落 0.5 個百分點。漲幅回落較多，主要是去年同期對比基數走高。其中，食品價格上漲 3.7%，漲幅比上月回落 3.3 個百分點。

消費者物價一直受新冠肺炎疫情影響，封控措施影響人員流動和支出——這與努力壓制高通膨的主要已開發國家形成鮮明對比。

隨著全球經濟增長放緩和大宗商品成本繼續下滑，10 月生產者物價陷入通縮，為近兩年來首見。

今年來，中國通膨低迷，為決策官員增強支持經濟力道留下空間。經濟學家預測，今年全年國內生產毛額（GDP）可能成長 3% 左右，遠低於政府春季設定的約 5.5%。

11 月感染病例創歷史新高，隨後是零星疫情爆發和行動限制，這可能導致上月經濟疲弱。初步數據顯示，製造業和服務業在本月都受到重創，以美元計，11 月出口也下滑近 9%。

從那以後，中國政府宣布幾項重大措施，鬆綁封控措施，並表示將重心放在經濟成長。不過，中國的全面經濟重啟路線圖仍然難以捉摸，經濟學家警告，隨著感染率上升，經濟將面臨更大壓力。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.04%

$12,804

原投組報酬率

+19.97%

$11,997

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    健喬

    4114

  • 10%

    晶睿

    3454

  • 10%

    貝萊德中國基金 D2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞