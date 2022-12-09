技術分析師：黃金在1675美元觸底 買點已到

《巴隆周刊》引述分析師 Andrew Addison 說法指出，黃金 11 月 8 日已在每盎司 1675 美元觸底。

在 2020 年 3 月 / 4 月以來最強勁的反彈中，現貨黃金自低點強勁攀升，每周出現看漲的關鍵反轉 (即較前一周高的高點，較前周低的低點，以及收盤高於前周)。看漲的關鍵反轉通常會開啟強勁漲勢，或標誌著當前的上行趨勢將加速。

Addison 表示，上方周線圖顯示出自 3 月高點的完整修正，反映自 2020 年 8 月高點的修正。從 4 周前的關鍵反轉來看，如果金價突破 1810 美元 (目前約莫 1790 美元)，那麼上行預測達 1900 美元。

以 11 月的近月看漲反轉來看，黃金正好守在 10 年趨勢線支撐位，即 1600-1620 美元。黃金月線 (上圖) 顯示，潛在的 11 年基點處於後期階段。倘若黃金突破 2100 美元 (可能性很高)，將啟動新的牛市，且價格會更高。

Addison 的研究報告也指出黃金買氣旺盛。FTSE/JSE 非洲全股指數在 11 月 8 日顯示買進，該指數高度集中黃金和基礎金屬礦業公司。

JSE 指數即將完成一個三重底部。(在全球股票指數中，JSE 指數對上 S&P 500 的相對強弱表現最好)

突破去年的高點將表明南非股市已展開新牛市，其表現優於 S&P 500 指數。

但美國投資者追踪 JSE 指數並不容易，只能選擇積極管理的 iShares MSCI 南非 ETF，但其過去 10 年的表現大幅落後於該指數。

