汽車融資需求旺 裕融、和潤11月營收同寫單月新高紀錄

由於融資和租賃市場需求熱絡，和潤 (6592-TW)、裕融 (9941-TW) 甫公布 11 月合併營收同創單月新高紀錄，和潤表示，此主要反映中古車交易強勁，再加上機車、商用車等分期均需求暢旺，並樂觀看待，隨著年底法人對資金需求轉強，有望再拉抬一波營運動能。

和潤 11 月合併營收 20.75 億元，月增 3.55%，年增 20.01%，續創單月新高紀錄；累計前 11 月合併營收 206.4 億元，年增 27.31%，營收首度突破 200 億元大關。

而裕融 11 月合併營收 32.96 億元，月增 2.93%，年增 19.04%，同樣續創單月新高紀錄；累計前 11 月合併營收 332.56 億元，年增 14.16%，也確定將再創全年新猷。

和潤說明，營收項目貢獻度以利息收入占比 59% 最高，而營業租賃收入和融資租賃收入也分別占 19%、12%。

和潤總經理林彥良進一步指出，今年以來營收持續成長，主要是因新車市場缺車，購車需求仍在，促成中古車交易熱絡，中古車分期業績年增超過 20%，同時，機車與商品分期深耕有成，業績更成長 90% 以上。

此外，和潤旗下專營大型商用貨車、客車分期的和勁企業，受惠於 HINO 通路整合效益持續發酵，業績年增 50%；和雲行動服務 (i Rent) 在疫情趨緩、出遊需求提升下，出租趟次也較去年成長 25%。

展望明年，隨著車用晶片短缺持續、升息趨勢影響資金成本、潛在競爭者增加等因素影響，和潤不諱言，營運有不少變數，定調明年目標為擴大非車業務占比、拓展國際事業版圖、評估多元籌資管道、適時反應產品價格和深化數位行動服務。