旅遊市場復甦 全台無薪假大減近千人 2境外航空停止實施

國境解封，旅遊市場逐步回溫，勞動部今 (8) 日公布減班休息 (無薪假) 最新統計，本期實施人數 17180 人，較上期減少近千人，主要有一家大型旅行社及兩家境外航空公司停止實施，餐飲住宿業也明顯改善，不過，某家工具機廠商申請實施 140 人，營運受訂單下滑衝擊。

根據勞動部統計，截至 8 日，全台實施無薪假事業單位共計 2525 家，實施人數 17180 人，較上期家數減少 173 家，人數減少 983 人。

本期支援服務業實施無薪假降至 1417 家、7595 人，較上期減少 177 人，勞動部指出，有一間大型旅行社最後一期 52 人停止實施，應該暫時不會再申請了。

住宿及餐飲業方面，本期無薪假共計 131 家、844 人，較前一周大減 268 人，主要因年底節慶、跨年、尾牙、春酒等活動多，許多中小型餐飲業者停止實施無薪假，而大型企業本來無薪假就不多。

不過，製造業無薪假人數持續攀升，本期略增 36 人，勞動部透露，有一間工具機廠商申請實施 140 人，顯示大環境不佳，廠商仍受到訂單下滑影響。

值得注意的是，竹科有一家資訊電子工業廠商，上期仍有 37 人無薪假，這期已經停止實施，因此，本期三個科學園區通報人數歸零。另外，有一家印刷電路板廠商原本實施 300 多人，由於產線恢復，也減少實施 80 多人。

運輸及倉儲業方面，本期實施 910 人，較上期減少 47 人，勞動部表示，有兩家主要經營東南亞航線的境外航空公司停止實施，多為空服員與地勤，共計 18 人，雖人數不多，但具指標性，顯示旅遊市場復甦，人潮回來了。

