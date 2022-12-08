〈焦點股〉政策利多加持 光電、風電概念股人氣高

台電推動強韌電網計畫，加上行政院通過再生能源發展條例修正草案，將擴大太陽光電、離岸風電設置，電力相關族群今 (8) 日吸引資金湧入，新晶投控 (3713-TW) 股價跳空漲停，茂迪 (6244-TW) 也一度亮燈漲停，其他包括元晶 (6443-TW)、達能 (3686-TW)、世紀鋼 (9958-TW) 等多檔均表現強勢。

行政院會今天通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案，將送請立法院審議。未來新建案屋頂必須設置太陽光電，離岸風電也刪除「不超過領海範圍」規定，可望擴大設置。

新晶投控今天獲得買盤追捧，強勢亮燈漲停，達 26.75 元，站上月線，為 1 個半月以來新高；茂迪盤中觸及漲停價 27.6 元，隨後漲停打開，午盤成交量能已超過 1.2 萬張。

太陽能模組廠元晶大漲逾半根停板，最高來到 35.35 元，收復季線，成交量午盤已達 4.5 萬張；聯合再生、達能、國碩、鑫科、太極等相關太陽能族群，盤中也上漲 1-3%。

風電族群方面，世紀鋼盤中勁揚逾 5%，一度站上 90 元關卡，中鋼構、上緯投控、中鼎、永冠 - KY、大亞、華新、亞力等，均在盤上表現，整體族群較大盤抗跌。

受惠案場進入年底搶裝潮，元晶 11 月營收跳增、一舉逼近 10 億元，創下歷史新高，累計前 11 月營收 78.66 億元，年增 46.4%。元晶大尺寸 M6 電池模組新產能陸續在下半年開出，年底時產能分別達 1.4GW、1.5GW，受惠新案場以 M6 模組為主流，元晶產能已被訂購一空。