〈台股盤前〉美債曲線倒掛多頭氣勢放緩 短線面臨壓力

美債曲線倒掛出現惡化跡象，導致美股四大指數 7 日持續下挫，台股多頭氣勢也出現放緩跡象，連兩日跌近 350 點，市場情緒收斂下，加上聯準會利率會議即將展開，短線指數多頭有壓、維持盤整震盪態勢。

美股四大指數中，道瓊指數小漲 0.0047%，收 33597.92 點，那指下跌 0.51%，收 10958.55 點，標普 500 指數下跌 0.19%，收 3933.92 點，費半指數下跌 0.01%，收 2673.2 點。台指期夜盤下跌 35 點跌破 14600 點大關。

國內外新聞方面，全球經濟成長擔憂加劇，30 年美債殖利率暴跌至 3.5% 以下，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛惡化。微軟向索尼提供 10 年長約，試圖讓 PlayStation 主機與 Xbox 能同時推出各款最新版本的《決勝時刻》(Call of Duty) 遊戲。

台積電美國亞利桑那州 (簡稱 AZ) 鳳凰城的晶圓廠舉行上機典禮，董事長劉德音預估，加上新廠之後，在美國亞利桑那州的兩座工廠一年營收可達 100 億美元，除了蘋果外， AMD 預計也將採購台積電亞利桑那州新廠代工的晶片，降低對亞洲代工製造的依賴。

全球終端需求持續放緩，客戶仍處於庫存去化階段，台塑四寶展望持續悲觀，台塑下修第四季展望，預計將較前季衰退，南亞、台化則進一步悲觀看待明年第一季營運。

財政部公布最新稅收統計，11 月出口規模值降至 361.3 億美元，創近 19 個月以來低點，年減幅 13.1%，減幅也是 2016 年 2 月以來近 7 年最大降幅，不僅 11 月出口黯淡無光，就連 12 月與第 4 季也將呈現負成長，旺季效應確定落空。