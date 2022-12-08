盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.2%報200.5元，成交1,183張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.2%，08日09:11報200.5元，成交1,183張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲13.79%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.83%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+319 張
  • 外資買賣超：-654 張
  • 投信買賣超：+1,062 張
  • 自營商買賣超：-89 張
  • 融資增減：+755 張
  • 融券增減：+7 張

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