盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.7%報198.5元，成交416張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.7%，07日09:04報198.5元，成交416張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲17.78%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲7.31%。台灣加權指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+120 張
- 外資買賣超：-647 張
- 投信買賣超：+803 張
- 自營商買賣超：-36 張
- 融資增減：+771 張
- 融券增減：+15 張
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投組標的成分
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3289
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