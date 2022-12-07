盤中速報 - 達爾膚(6523)股價大漲至116.0元，漲幅達7.41%

達爾膚(6523-TW)07日09:08股價上漲8元，報116.0元，漲幅7.41%，成交1,102張。
達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲14.65%，櫃買指數上漲2.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+118 張
- 外資買賣超：+50 張
- 投信買賣超：+45 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+153 張
- 融券增減：+4 張
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