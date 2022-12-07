車用軟體新創Sonatus募資7500萬美元 鴻海領投盼創合作綜效

車用軟體服務商 Sonatus 今 (7) 日宣布，完成 7500 萬美元的 B 輪融資，由鴻海 (2317-TW) 領投，由於 Sonatus 已有跟韓國現代 (Hyundai) 合作的實績，因此，鴻海看好，雙方合作將有助集團發展車用軟體、縮短整車方案時間，及其他電動車開發專案。

Sonatus 於 2018 年創立於美國加州 Sunnyvale，核心業務為與 OEM 或 Tier1 合作提供整車軟體解決方案，包括 EEA 架構下數據收集、新程序運行及添加、聯網機制、雲端平台等底層基礎元件等。加上先前的 A 輪融資，Sonatus 已從創投公司、戰略合作夥伴及客戶募集到超過 1.1 億美元的資金。

目前現代、KIA 及 Genesis 的多款量產車皆採用 Sonatus 的軟體，配其軟體方案車輛 Genesis GV60 和 S90 已於今年上線，Stellantis、上汽等 OEM 也在洽商合作，此平台同樣已被 Ioniq 6 採用，鴻海也已與 Sonatus 展開業務合作討論，包括車輛軟體元件與方案、雲端服務合作等。

Sonatus 聚焦在提供基礎技術與解決方案，幫助客戶與合作夥伴加速過渡升級到軟體定義車輛 (Software-defined Vehicles) 的時代，並協助打造多元化解決方案，預計到 2023 年，使用 Sonatus 軟體平台的車將達到數百萬輛。

採用 Sonatus 的關鍵構建模塊，車廠與產業生態系得以縮短創新技術方案與產品上市的時間，且快速且有效的軟體元件更新機制與車雲通訊協議，透過邊緣 ECU 與雲端間資料無縫串接實現數位車輛分身 (Vehicle Twins)，具備較高技術壁壘優勢，新進者需數年時間追趕。

Sonatus 計畫未來拓展在法國、義大利、日本及中國等地的業務，希望將產品與解決方案與更多應用程式相整合，為更多地區的合作夥伴與客戶提供服務。

Sonatus 將在 2023 年美國消費電子展上展示多樣車用軟體技術與解決方案，亦將展示以半導體和 Tier 1 供應商的先進車輛網關參考設計為基礎所打造，能幫助車廠進行車體結構數位化升級的新世代軟體解決方案。

Sonatus 與 NXP 和 Marvell 等全球半導體領導廠商合作，也參與瑞薩 (Renesas) 的 Renesas R-car 聯盟 (R-car Consortium) 及 SOAFEE 合作計畫。