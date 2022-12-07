終端拉貨放緩 豐泰、志強11月營收月減雙位數

終端拉貨放緩 豐泰、志強11月營收月減雙位數（圖：AFP）
終端拉貨放緩 豐泰、志強11月營收月減雙位數（圖：AFP）

製鞋廠今 (7) 日陸續公布營收，全球景氣大幅放緩，終端品牌客戶需求也受影響，豐泰 (9910-TW) 11 月營收較前月下滑逾 15%，志強 - KY (6768-TW) 營收也下滑 18.6%。

豐泰 11 月營收 70.29 億元，月減 15.7%、年增 4.17%，累計前 11 個月營收 884 億元，年增 40.5%，創下同期歷史新高。

志強 11 月營收 15.95 億元，月減 18.66%、年增 45.4%，累計前 11 月營收 173 億元，年增 56.6%，仍創同期新高，在今年世足賽加持下，志強今年足球鞋出貨大增，前三季出貨 1.37 萬雙，超越去年全年。

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