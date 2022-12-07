南光國內外出貨回溫 明年營收、獲利優於今年

南光 (1752-TW) 今 (7) 日召開法說，公司預期，明年海外市場為營收主要成長動能，包括中國兩項藥品出貨回溫，有望回到去年水準，加上日本客戶骨鬆藥將上市、台灣市場也穩定增長，法人估，明年全年營收至少年增 10%，獲利將優於今年。

中國市場方面，南光表示，抗發炎用藥命得生注射劑今年第三季取得當地一致性評價後，加入國家集中採購標案，推升 10、11 月營收跳高，明年出貨量有望倍數成長；另一項降腦壓用藥甘油果糖注射液則有機會明年通過一致性評價後，再推升營收成長。

南光去年中國營收比重約 19%，今年受到當地防疫封控衝擊，營收比重降至 6%，看好兩項藥品明年出貨動能，營收比重有望回升至 19-20%。

日本部分，南光旗下客戶開發的骨質疏鬆用藥，預計明年上市，今年提前試產、備貨，預期明年營收貢獻將顯著優於今年。

外界認為，台灣醫療市場相對飽和、成長幅度有限。對此，南光回應，台灣醫療市場每年 3-5% 穩定成長，而公司既有產品會持續透過不同行銷策略外，新產品也會陸續推出，南光台灣業績更將呈現雙位數成長。

至於美國市場方面，南光主要銷售抗生素用藥，不過隨著越來越多競爭者加入，明年業績持平看待，另外肺癌用藥今年才開始布局，還需要時間發酵。

法人看好，南光在國內外市場同步成長下，明年全年營收有望年增 10% 以上，毛利率、獲利則小幅成長。

南光近期積極開發新緩釋劑型的長效針劑，其優勢包括一次注射即可發揮長時間療效、增加病患治療的順從性與使用方便性、減少病患因血中濃度不穩定引起的治療風險，目前先與台大醫院合作，未來會再增加多家醫院。