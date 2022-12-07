盤中速報 - 台康生技(6589)急跌-2.32%報147.5元，成交6,993張

台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.32%，07日10:13報147.5元，成交6,993張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲13.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.22%。櫃買指數上漲2.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,084 張
- 外資買賣超：+1,659 張
- 投信買賣超：-326 張
- 自營商買賣超：+751 張
- 融資增減：+1,127 張
- 融券增減：+98 張
最新相關新聞
台康生技(6589-TW)近5分K跌速2.32%，07日10:13報147.5元，成交6,993張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台康生技(6589-TW)近5日股價上漲13.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.22%。櫃買指數上漲2.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.77%
$12,877
原投組報酬率
+19.31%
$11,931
投組標的成分
40%
3289
20%
6643
20%
4746
10%
1760
10%