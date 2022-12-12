專家教你閒置資金聰明投資 輕鬆一招把小錢變大錢

高通膨席捲之下，全球展開升息循環，存款利息因而增加，讓不少息收族樂開懷；同時，也因美元強勢，投資人換匯需求增加。不管是領息或是換匯，短期內若用不到這些資金，專家建議，不妨善用智能理財工具，讓閒置資金活起來，以提升財富累積效果。

升息循環啟動 息收變得甜滋滋

受到新冠肺炎疫情、全球斷鏈危機、能源危機、俄烏戰爭等諸多因素影響，去年以來，全球通膨不斷攀升，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 9.1%，創下 40 年來最高紀錄；德國、英國等歐洲國家的通膨率更是飆升逾 10%，其中，英國 10 月 CPI 年增率衝破 11%，再創歷史紀錄，為 41 年來最高。

儘管全球升息風向球 - 美國通膨已有觸頂跡象，10 月份年增率降至 7.7％，不過，距離 2%~4% 的理想通膨區間，仍有一段距離。因此，市場預估，未來高息時代，仍將維持一段時間。摩根士丹利、瑞銀等投行認為，美國聯準會至 2023 年底，才有可能考慮反手降息。

升息來臨，最開懷的莫過於領息族，因為利息將因此增加。以美元存款來說，聯準會今年以來至 11 月，已經累計升息 6 次，共 15 碼，基準利率調到 3.75%~4.00% 區間。國內銀行也紛紛調整美元定存利率，以新光銀行為例，3 個月、6 個月、1 年期定存利率分別調至 2.8%、3.2%、3.5%(資料日期：2022/12/07)。

此外，美國鷹派升息也帶動美元強漲，非美貨幣卻是災情慘重，許多貨幣貶值逾 5%，甚至不少國家的貨幣貶幅超過 10%，故不少人趁著新臺幣回升之際，趕緊換美元存起來，以免將來新臺幣續貶，美元會更貴。因此，在美元利率、匯率雙強之下，許多人積極搶進美元資產，賺取美國升息財。

閒置資金擺著太可惜 這樣用最有效益

不過，不少人領到息收後，不是擺著不用，不然就是亂花；又或者換好便宜的外匯，卻沒有立即出國的需求；也有人嫌存到外幣帳戶後，領取太麻煩，索性就放在家中不動。無論是何者，這些都是閒置資金，若能夠善用穩健理財工具，長期下來，透過時間複利效果，可以累積一筆為數可觀的錢，小資金也能變大財富。

該怎麼做呢？智能理財是很好的選項！以新光智能理財平台為例，透過大數據、科學化的方式，協助投資人建構符合自己需求及目標的投資組合，使其得以執行紀律投資，避免追高殺低的人性弱點。

此外，該平台會 24 小時自動監測市場，讓投資人不需要每天忙碌盯盤及研究市場，即可掌握市況。一旦趨勢有變化，投資組合績效偏離投資人所設定的目標，系統便會發出再平衡通知，並提供調整投組建議，讓投資人自行決定是否需要調整投組內容或標的比重，以維持最適化的投資狀況。

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又或者是，心中已有目標規劃，例如環遊世界、退休養老、出國深造等等，則可善用「投資規劃書」功能，自己動手算算看，若要達到自行設定的投資目標，每個月定期定額或單筆投入的試算金額是多少，同時還會提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析。不喜歡系統建議的投資標的，客戶還可自行決定改變投資標的，是保有自我意見的智能理財！

很多人都有聽過 72 法則，它是一種可以簡單算出財富翻倍的方式，72 ÷ 年化報酬率 = 本金翻倍的時間。舉例來說，若報酬率是 6%、9%，本金分別可於 12 年、8 年後翻倍。因此，即使是閒置資金，若能好好善用智能理財，每年找到穩健獲利的投資組合，小錢亦有機會達到 72 法則的財富累積目標。如此循環再投入，錢就能越滾越大，所以，千萬別漠視小錢的複利效果。

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