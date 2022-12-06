〈能源盤後〉ISM數據強勁 市場恐Fed升息 Brent原油收在1月以來低點

原油期貨價格周一 (5 日) 收低，Brent 原油期貨價格收在 1 月以來最低點，係因數據顯示美國服務業商業狀況改善，增加美國聯準會 (Fed) 進一步升息的可能性。

然而，油價早盤走高，支撐力來自歐盟禁止進口俄羅斯海運原油、俄油限價 60 美元的規定周一生效、中國放寬防疫限制的跡象，以及 OPEC + 周日決定維持生產配額不變。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.05 美元或 3.8%，收每桶 76.93 美元，為一周多最低點，但盤中高點達 82.72 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.89 美元或 3.4%，收每桶 82.62 美元，為最近月 Brent 原油自 1 月 10 日以來最低收盤價。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 8 美分或 3.4%，收每加侖 2.2019 美元，為 2021 年 12 月以來最低點。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 17 美分或 5.3%，收每加侖 2.9998 美元。

1 月交割的天然氣價格大跌 11.2%，收每百萬 Btu 5.577 美元，為 10 月 27 日以來最低收盤價，分析師表示，係因氣溫預計回暖，降低需求預期。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「市場不再關注價格上限和 OPEC，因傳言稱 Fed 不喜見市場樂觀情緒。」

他指出，對 Fed 的不安情緒令美股大盤走跌，隨後原油跟進，係因市場臆測將面臨更長時間的升息，「Fed 就是無法忍受市場樂觀情緒，因為他們擔心這會滋養通膨。」

美國 11 月 ISM 非製造業指數升至 56.5% ，遠超預期並強烈表明經濟仍在穩步擴張。

Fed 持續升息以打壓通膨，Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 認為，「Fed 持續收緊只會降低原油需求。」

與此同時，尚不清楚全球市場的俄羅斯原油會因歐盟和七大工業國 (G7) 的制裁措施能而流失多少。俄羅斯為全球第二大石油生產國，目前已可將先前對歐洲的出貨量大部分（但不是全部）改道至印度、中國和土耳其的客戶。

包含俄羅斯在內的 OPEC+，周日決議維持自 11 月起減產 200 萬桶 / 日的配額一直到 2023 年底。Wood Mackenzie 宏觀石油副總裁 Ann-Louise Hittle 周日評論，「歐盟對俄油的禁運令、G7 的限價措施...... 考量到市場的不確定性，這決議並不令人意外。」

她稱，OPEC + 也面臨因全球經濟成長放緩和中國清零政策帶來的「下行風險」。

財新傳媒和標普全球周一公布，11 月財新中國服務業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 48.4 下降至 46.7。

然而，XM 高級投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告指出，周一有關中國放寬防疫限制的消息仍「有助於描繪需求更明朗的前景」。

2023 年油價展望

展望未來，WTI 油價明年可能在上下 20 美元的窄幅區間內交易。Infrastructure 資本管理公司執行長 Jay Hatfield 表示，他們預期 2023 年 WTI 油價交易區間為 80 美元至 100 美元。

「歐洲恐經濟衰退以及中國成長緩慢，但這些造成的需求疲軟將被歐洲持續的能源危機所抵消。」他說。

Hatfield 說，歐洲天然氣目前的交易價格每千立方英呎超過 40 美元，相當於每桶 240 美元的英國熱單位石油。「歐洲高昂的天然氣價格，消耗了歐元區其他碳氫化合物，包括蒸餾油、煤油和液態天然氣 (LNG)，支撐全球石油和天然氣價格。」

周一美國天然氣期貨價格跌逾 11%。施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，NOAA 對未來 6 至 10 日的天氣預報顯示，美國東部和中部的氣溫高於正常水準，「這可能將削減整個 12 月初的供暖需求。」