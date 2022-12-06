航太業務大復甦 jpp-KY 11月營收續創新高

經寶精密11月營收寫新高。(圖：經寶提供)
經寶精密11月營收寫新高。(圖：經寶提供)

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (6) 日公告 11 月合併營收達 1.86 億元，月增 8.97%，年增 59.58%，續創單月新高紀錄，經寶表示，9-11 月航太業務大幅回溫，強勁推升營運動能，目前訂單持續滿載，樂觀看明年整體營運將更好。

經寶前 11 月合併營收 16.21 億元，年增 30.73%，主要是因航太業務回穩。

經寶是深耕於泰國的精密金屬加工廠，專精於客製化精密金屬機構件的設計與開發，產品多元，橫跨航太、通訊、電子、醫療、汽車、食品加工業，也是 Airbus 駕駛艙航電機構件在亞洲的少數供應商之一，自美中貿易戰以來，接獲來自中國的伺服器產品轉單需求。

過去由於新冠疫情衝擊航太業務，經寶逆勢中開拓其他新的產品線，泰國客戶的數位飲料機訂單暢旺，而第三季起隨著航太產業的復甦，使工廠創營運新紀錄，法國子公司也較疫情前同步成長 10-15%，而第四季泰國廠客改貨機的試產料號又順利出貨，均推升 9-11 月的營收維持在高峰。

展望後市，經寶強調，正持續調整產線並添購新機台，儘管 12 月有歐洲放長假季節性因素，進入 2023 年後，在航太、伺服器、數位飲料機等三大主力產品的帶動下，樂觀看明年業績有望再創新高。

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