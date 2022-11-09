〈財委會質詢〉公股銀對中曝險約3310億元 財政部1個月內提報告說明

外資持續撤離中國，但我公股行庫對中國曝險卻仍維持一定水位。據統計，公股銀行目前對中國曝險仍有 3310 億元，財政部長蘇建榮對此表示，公股銀對陸曝險目標由行庫自訂，財政部將在 1 個月內提出報告。

立法院財委會今 (9) 日審查輸銀、台灣金與台灣菸酒等單位 112 年度預算，民進黨立委郭國文質詢時指出，目前公股銀對陸曝險金額仍高達 3310 億元，直言「大家都在撤，但公股銀卻仍在死守」。

郭國文也表示，中國政經風險升溫，公股銀對中曝險雖有下降，但比重仍偏高，其中兆豐銀對中曝險 901 億元、占淨值比約 31% 高居公股銀之冠，更接近平均值 32%；包括彰銀、台企銀與合庫銀對中曝險占淨值比也有 20%，「9 家行庫曝險金額達 3310 億元，會不會擔心」

對此蘇建榮答詢時表示，財政部每次開會都會提醒公股銀必須降低對陸曝險，做好風險控管，坦言也擔心公股銀曝險中國狀況，但他也說，現在中國情況，資金要撤出恐怕不是很容易。

郭國文表示，目前國銀對中國曝險占淨值比重約 32%，公股銀對陸曝險應該要比平均值更低，要求財政部應就這部分訂定目標並訂定報告；財長對此則允諾，會在 1 個月內提交報告，至於目標則由銀行自行訂定。