〈台幣〉亞幣大跳水 急貶逾1.8角失守30.6元關卡

美國 11 月服務業活動意外回升，美元強勢反彈，亞幣全面跳水，新台幣匯率今 (6) 日終止連 5 升，接連摜破 30.5、30.6 元兩道關卡，近兩日的升幅全數回吐，終場貶值 1.83 角，收在 30.638 元，呈現股匯雙殺走勢。

新台幣兌美元匯率今天以 30.52 元開盤後，下午湧現大量美元買盤，使得匯價進一步失守 30.6 元關卡，貶值多達近 2 角，最低下探 30.648 元，終場重貶 1.83 角，以 30.638 元作收，台北外匯市場成交金額 10.65 億美元。

美國 11 月 ISM 非製造業指數意外升至 56.5，遠超市場預期，表明美國經濟占比最大的服務業仍具彈性，投資人因此猜測聯準會 (Fed) 下周可能以高於原先預期的幅度升息，帶動美元指數自五個多月低點反彈，日元、英鎊、歐元應聲走跌。

美股周一全面收黑，台股今天湧現賣壓，電子、金融、傳產全面跳水，資金轉進遊戲、觀光、風電等中小型股，加權指數終場下跌 251.86 點，收在全場最低 14728.88 點，失守 5、10 日線，外資提款台股 131 億元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.61%，韓元重挫 1.99%，日元貶值 1.31%，新加坡幣、新台幣分別貶 0.62%、0.6%，人民幣貶值 0.52%，歐元貶值 0.46%，亞幣全面走低。