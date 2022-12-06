〈台幣〉亞幣大跳水 急貶逾1.8角失守30.6元關卡

亞幣大跳水，新台幣急貶逾1.8角，失守30.6元關卡。(圖：AFP)
亞幣大跳水，新台幣急貶逾1.8角，失守30.6元關卡。(圖：AFP)

美國 11 月服務業活動意外回升，美元強勢反彈，亞幣全面跳水，新台幣匯率今 (6) 日終止連 5 升，接連摜破 30.5、30.6 元兩道關卡，近兩日的升幅全數回吐，終場貶值 1.83 角，收在 30.638 元，呈現股匯雙殺走勢。

新台幣兌美元匯率今天以 30.52 元開盤後，下午湧現大量美元買盤，使得匯價進一步失守 30.6 元關卡，貶值多達近 2 角，最低下探 30.648 元，終場重貶 1.83 角，以 30.638 元作收，台北外匯市場成交金額 10.65 億美元。

美國 11 月 ISM 非製造業指數意外升至 56.5，遠超市場預期，表明美國經濟占比最大的服務業仍具彈性，投資人因此猜測聯準會 (Fed) 下周可能以高於原先預期的幅度升息，帶動美元指數自五個多月低點反彈，日元英鎊歐元應聲走跌。

美股周一全面收黑，台股今天湧現賣壓，電子、金融、傳產全面跳水，資金轉進遊戲、觀光、風電等中小型股，加權指數終場下跌 251.86 點，收在全場最低 14728.88 點，失守 5、10 日線，外資提款台股 131 億元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.61%，韓元重挫 1.99%，日元貶值 1.31%，新加坡幣、新台幣分別貶 0.62%、0.6%，人民幣貶值 0.52%，歐元貶值 0.46%，亞幣全面走低。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.37%

$12,937

原投組報酬率

+22.87%

$12,287

投組標的成分

  • 40%

    亞元

    6109

  • 20%

    晶呈科技

    4768

  • 20%

    奇鋐

    3017

  • 10%

    連宇

    2482

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞