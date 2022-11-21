盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至40.9元，漲幅達7.07%

華城(1519-TW)21日10:55股價上漲2.7元，報40.9元，漲幅7.07%，成交2,286張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲3.52%，台灣加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+12 張
  • 外資買賣超：+347 張
  • 投信買賣超：-251 張
  • 自營商買賣超：-84 張
  • 融資增減：-455 張
  • 融券增減：-25 張

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