盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至40.9元，漲幅達7.07%

華城(1519-TW)21日10:55股價上漲2.7元，報40.9元，漲幅7.07%，成交2,286張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲3.52%，台灣加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12 張
- 外資買賣超：+347 張
- 投信買賣超：-251 張
- 自營商買賣超：-84 張
- 融資增減：-455 張
- 融券增減：-25 張
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