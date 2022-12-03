〈能源盤後〉OPEC+會議、歐盟俄油禁運令生效在即 原油周五收低但本周上漲

原油期貨價格周五 (2 日) 收低，但本周上漲，因為投資者等待兩個事件：石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 周日會議，以及下周一起歐盟開始禁止俄羅斯海運原油進口。

新聞報導稱，歐盟同意俄羅斯海運石油的價格上限為 60 美元，消息傳出後周五油價下行，但一些分析師認為此舉影響不大。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.24 美元或 1.5%，收每桶 79.98 美元，根據道瓊市場數據，交易最活躍的 WTI 原油期貨本周上漲近 4.9%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.31 美元或 1.5%，收每桶 85.57 美元，本周上漲 2.2%。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.2804 美元，本周上漲 0.3%。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.9%，收每加侖 3.1685 美元，本周持平。

1 月交割的天然氣價格下挫 6.8%，收每百萬 Btu 6.281 美元，本周跌逾 14%。

市場驅動力

本周石油上漲，部分係因有跡象表明中國開始放寬新冠防疫限制。

與此同時，OPEC + 周日召開會議，許多分析師預期 OPEC + 將作出維持產量穩定的決議，因為歐盟對俄羅斯海運原油的禁運令周一將生效，其影響程度仍具不確定性。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示：「鑑於市場存在諸多不確定性，本周日不太可能實施任何進一步措施，畢竟歐盟對俄羅斯海運原油的禁運令周一將生效。」

在邁向 OPEC + 周日會議這段期間，原油價格一直呈現波動走勢，WTI 原油本周大多時間自周一短暫跌幅中反彈，周一盤中低點曾觸及一年最低價位。

SPI 資產管理公司經理合夥人 Stephen Innes 表示：「OPEC 要再實施另一回減產還太早了，因為當前的減產影響尚待了解，且尤其考慮到中國最新的防疫政策轉向。」

目前也不清楚俄羅斯石油限價措施會產生什麼影響。消息稱歐盟就俄羅斯石油達成上限每桶 60 美元的協議後，周五油價走低。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「俄油限價是個笑話，因為亞洲買家買進的價格根本低於這個價格。」