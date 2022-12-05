實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 12/05 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6874 倍力 12/08 初上櫃 12/02-12/06 585 44.88 44.88 富邦 01 12/07 48545 6517 保勝光學 12/09 初上櫃 12/05-12/07 822 32.80 32.80 凱基 01 12/08 3447 展達 12/09 初上市 12/05-12/07 1736 26.00 26.00 元大 01 12/08 5876 上海商銀 12/12 上市增資 12/06-12/08 32300 37.00 37.00 華南永昌 01 2812 台中銀 12/13 上市增資 12/07-12/09 21250 11.75 11.75 凱基 05 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。