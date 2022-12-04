錸寶PMOLED日系委外訂單明年Q2發酵 能源事業雙位數成長

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 近年除擴大加值本業營運外，也積極布局能源事業，展望未來，錸寶說，今年仍處於營運調整階段，預期 11、12 月營運將與 10 月變化不大，不過與日商 Futaba 簽訂的委外代工服務可望自明年第二季起貢獻，能源事業也由旗下來穎、達振能源負責，預期明年能源事業可望維持雙位數成長。

錸寶坦言，今年顯示器產業整體狀況並不好，主因與 TFT LCD 面板價格滑落有關，加上疫情封控打亂供應鏈出貨步調，對廠商生產營運都有影響，雖然目前整體市況依舊低迷，但認為明年產業狀況會優於今年，目前也看到客戶新產品開樣數增加，錸寶維持聚焦在高利基、長生命週期的產品。

值得注意的是，錸寶 10 月與日本 Futaba Corporation (雙葉電子) 簽署合作契約，未來雙葉電子將擴大委託錸寶生產其旗下 OLED 產品，並涵蓋所有製造工程，錸寶說，透過與雙葉電子合作可望使錸寶打入過往無法進入的日系品牌供應鏈，不過目前雙方仍在驗證階段，相關貢獻預期最快明年第二季才會逐步發酵。

能源事業方面，錸寶目前主導集團電池模組事業來穎科技，並在今年完成取得統振 (6170-TW) 旗下 3C 電池模組商達振能源過半持股，並取得控制權，分別聚焦在高功率電池 UPS、3C 電池模組事業等，預期明年都將有雙位數成長空間。

錸寶表示，目前三大事業 (錸寶、來穎、達振) 營收占比各約 1/3，單月則會因為拉貨狀況不同略有增減，其中，來穎目前主攻 UPS(不斷電系統)，終端客戶為半導體大廠，未來也會橫向強化動力電池、儲能服務 AFC 等業務，而 1MW 的儲能示範案廠上月也已完成。