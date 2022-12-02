〈能源盤後〉中國放寬防疫限制 OPEC+會議在即 市場樂觀 WTI收登2周高點

原油期貨價格周四 (1 日) 收在 2 周高點，係因中國開始放寬防疫限制，且交易者等待 OPEC + 周末會議。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 67 美分或 0.8%，收每桶 81.22 美元，為 11 月 17 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格未能守住早盤漲幅，最終下跌 9 美分或 0.1%，收每桶 86.88 美元。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.342 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3%，收每加侖 3.2624 美元。

1 月交割的天然氣價格下挫 2.8%，收每百萬 Btu 6.738 美元。

市場驅動力

中國面對罕見的反封控抗議浪潮，終於有跡象表明將放寬防疫限制，原油價格因此獲得支撐力。中國的防疫措施壓抑了全球最大能源消費國之一的需求。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 認為，雖然中國領導層政策政策不會有重大轉變，尤其是 3 月全國代表大會召開前，但防疫限制有任何適度軟化都會受到市場歡迎。「中國防疫措施已極度挫傷成長和信心，群眾抗議活動凸顯民意的轉變。」

《彭博》報導，消息來源指出，北京當局將讓低風險的感染者居家隔離一周，而不再集中送至政府的隔離中心。

交易者還關注石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+)12 月 4 日的會議。由於媒體報導稱 OPEC + 本周日會議將以視訊方式召開，一些分析師認為決議可能偏向維持產量穩定。

道瓊旗下石油價格資訊服務公司的全球能源分析主管 Tom Kloza 表示對本周末的 OPEC + 會議不怎麼期待，因為該會議以視訊方式進行，以數據來看只會做出延長現行協議的決定。

OPEC + 此回會議召開時間在歐盟對俄羅斯石油禁運令生效的前一天。

Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 表示，本來一周前 OPEC + 似乎還有可能減產，但隨著中國明顯放寬防疫限制、美國聯準會 (Fed) 可能放緩升息，以及通膨有所改善，OPEC + 現在更有可能維持產量穩定。

Lynch 認為 OPEC + 決議中不太會考量歐盟對俄羅斯石油的限價措施，因為俄羅斯似乎可持續找到不理限價措施的客戶。

周三美國官方數據顯示，上周 (11/25 止) 美國原油庫存減少 1260 萬桶，且為連續第三周下降，激勵原油價格上漲。

此外，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三的言論更加肯定本月底會議將升息 50 個基點的預期，令美元走跌從而提振原油。(美元走跌有利於美元計價的大宗商品價格上行)

其他能源消息

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (11/25 止) 美國天然氣供應量減少 810 億立方英呎。根據《華爾街日報》調查，分析師預期上周天然氣供應量下降 880 億立方英呎。