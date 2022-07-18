〈帝寶賓士專利戰〉憂未來台灣禁產汽車零件 帝寶考慮赴海外設廠

車燈龍頭大廠帝寶 (6605-TW) 今 (18) 日針對與德商賓士專利權二審結果召開記者會，執行長許叙銘坦言，若未來判決銷毀模具並禁止在台生產，帝寶不排除至中國、東南亞等地設廠生產，一些國內投資計畫也可能暫緩。

許叙銘表示，二審判決已影響到國內汽車零件產業發展，目前國外也密切注意帝寶判決事件，若再有第二家廠商被告，很有可能影響國外進口商對國內廠商的態度，使國內汽車零件產業受創。

許叙銘說到，公司實際上一直期望能以和解方式解決，過程中有多次針對和解方案協商，但賓士不願意，因而決定持續上訴，倘若未來判決導致模具銷毀，並禁止在台生產，將考慮將廠房外移至其他國家。

許叙銘指出，目前中國、馬來西亞都是考慮地點，或是有維修免責條款或相關行政命令的國家，台灣投資布局實際上先前已準備好，若國內法規通過便能立即擴大營運，指示法規遲遲未果，可能考慮暫緩投資。

許叙銘坦言，實際上汽車外觀都有可能遇到類似訴訟，這也顯示 AM 市場迴避設計的困境，鑒於汽車板金上燈孔形狀、外觀對稱性，光學與安規認證要求，產品必須與原廠雷同，卻也出現專利侵權風險，這時維修免責條款顯得更為重要。

維修免責條款是設計專利權效力不涵蓋複合式維修用途產品的豁免措施，目前英國、義大利、荷蘭、新加坡、德國等國皆已立法，美國也正在積極修法當中。

市場擔憂，未來帝寶恐在未通過維修免責條款的國家也面臨訴訟，尤其是美國市場，但許叙銘認為，目前美國並沒有這樣的狀況，樂見未來美國通過後，讓更多國家願意跟進。