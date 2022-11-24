日本逆轉勝德國 相關日股大漲 球迷收拾場地引發關注

日本隊在世界盃足球賽爆冷擊敗德國後，一些體育和娛樂公司的股票在東京上漲。日本球迷在高聲慶祝後，發揮高度自制力收拾場地，也受到國際關注。

日本隊周三 (23 日) 幾乎重演沙烏地阿拉伯氣走阿根廷的戲碼，在上半球落後 1 球之下，在下半場連追兩球，以 2:1 逆轉取勝。股市周四上演慶祝行情，在日本免費播放所有比賽的 Cyber​​Agent Inc. 股價飆升 9%，為 4 月 28 日以來的最高漲幅。製作足球相關視訊遊戲的 Konami Group Corp. 股價上漲 4.1%。

Iwai Cosmo Securities Co. 總經理 Shoichi Arisawa 表示，這為年底前的市場增添了一絲魅力，特別是散戶，樂於追逐相關個股，只要日本能保持贏球。

相關上漲股票，還包括體育用品製造商 Mizuno Corp. 上漲 5.2%，而規模較大的同行 Asics Corp. 上漲 2.4%。小型酒吧連鎖運營商 Hub Co. 飆升 10%，而啤酒廠和日本隊贊助商 Kirin Holdings Co. 小幅走高。

隨著東京在假期後重新開市，基準東證指數上漲超過 1%。

日本球隊不僅贏了裡子，也贏得面子，當德國在失利後難過地離開球場之際，獲勝的日本隊的應援球迷，已經開始收拾場地，將垃圾裝進袋子裡，以確保他們離開球場時一如他們到達時同樣乾淨。

不僅僅是粉絲。FIFA 在推特上發布了一張照片，展示了哈利法國際體育場的日本更衣室。毛巾被整齊地折疊起來，堆放在一堆瓶裝水旁邊，11 隻摺紙鶴附有一張紙條，上面寫著「謝謝」。